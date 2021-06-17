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Иркутянка перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Иркутянка перевела мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Только за сутки мошенники выманили у жителей области четыре миллиона

В Иркутской области в полицию за сутки поступило 16 заявлений о мошенничествах. Всего было похищено четыре миллиона рублей. Потерпевшими от действий аферистов стали работник театра, слесарь, охранник, должностное лицо ЗАГС, начальник участка дорожной службы, продавец магазина, бармен, пенсионеры и не работающие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске 34-летняя женщина перевела свыше 1,5 миллиона рублей на якобы резервный счёт после звонка лжесотрудника банка, рассказавшего о попытке преступников украсть ее деньги.

Работник охранного предприятия согласился на предложение неизвестного специалиста инвестировать деньги в различные финансовые инструменты, но вместо этого лишился 600 тысяч рублей.

Безработная жительница посёлка Большая речка взяла заём в банке в размере 450 тысяч рублей. Она пыталась «сохранить свой счёт в безопасности» и направила кредитные средства человеку, убедившего её в том, что это необходимо сделать здесь и сейчас.

В Братске слесарь одолжил более 200 тысяч рублей малознакомой девушке, с которой вел общение в соцсети «Вконтакте». Там же пенсионерка потеряла 170 тысяч рублей, передав данные своей банковской карты (срок действия, трёхзначный код и пришедшие смс), услышав о предложении получить бонусы от программы «Спасибо».

Ещё трое мужчин отправили сбережения для покупки автомобильного двигателя либо предоплаты при выгодной покупке авто.

мошенничество
 
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