Только за сутки мошенники выманили у жителей области четыре миллиона
В Иркутской области в полицию за сутки поступило 16 заявлений о мошенничествах. Всего было похищено четыре миллиона рублей. Потерпевшими от действий аферистов стали работник театра, слесарь, охранник, должностное лицо ЗАГС, начальник участка дорожной службы, продавец магазина, бармен, пенсионеры и не работающие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске 34-летняя женщина перевела свыше 1,5 миллиона рублей на якобы резервный счёт после звонка лжесотрудника банка, рассказавшего о попытке преступников украсть ее деньги.
Работник охранного предприятия согласился на предложение неизвестного специалиста инвестировать деньги в различные финансовые инструменты, но вместо этого лишился 600 тысяч рублей.
Безработная жительница посёлка Большая речка взяла заём в банке в размере 450 тысяч рублей. Она пыталась «сохранить свой счёт в безопасности» и направила кредитные средства человеку, убедившего её в том, что это необходимо сделать здесь и сейчас.
В Братске слесарь одолжил более 200 тысяч рублей малознакомой девушке, с которой вел общение в соцсети «Вконтакте». Там же пенсионерка потеряла 170 тысяч рублей, передав данные своей банковской карты (срок действия, трёхзначный код и пришедшие смс), услышав о предложении получить бонусы от программы «Спасибо».
Ещё трое мужчин отправили сбережения для покупки автомобильного двигателя либо предоплаты при выгодной покупке авто.
Иркутянка перевела мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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