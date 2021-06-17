Пьяный мужчина стрелял в соседскую дверь из-за конфликта
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Читы в убийстве девятилетней девочки.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 17 февраля в многоквартирном жилом доме в Чите. Мужчина в состоянии опьянения из-за конфликта с соседями выстрелил в закрытую входную дверь. В результате огнестрельные ранения грудной клетки и головы получила девятилетняя девочка – дочь хозяина квартиры. Она забежала в комнату, крикнула: «Папа, меня убили!», упала ему на руки и умерла.
Мужчина незамедлительно был задержан и доставлен в Следственный комитет. На допросе он частично признал вину. Обвиняемый сообщил, что конфликт с соседом произошёл из-за шума, связанного с ремонтными работами.
- В рамках расследования уголовного дела назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Застреливший девочку через дверь читинец пойдёт под суд
Происшествия, Фото:
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