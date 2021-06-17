Водитель ранее не раз попадался пьяным за рулём
Накануне, 16 июня, около 16 часов в Прибайкальском районе Бурятии в ДТП попал пьяный мотоциклист.
- 36-летний водитель мотоцикла «Иж-Планета» (без государственных регистрационных знаков), следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Первомайская в селе Таловка, не справился с управлением. Он совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате мотоциклист с травмами был госпитализирован в больницу.
Мужчину ранее неоднократно задерживали сотрудники ГИБДД за управление транспортом в нетрезвом виде. В июне 2020 года он был привлечён к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ, а также лишён водительских прав на 30 месяцев.
Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 39 ДТП с участием водителей мотоциклов. В результате данных происшествий четыре человека погибли, а 27 получили травмы.
В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал в ДТП
Происшествия, Фото:
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