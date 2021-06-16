В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Момент аварии сняла видеокамера
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием четырёх автомобилей.
- По предварительным данным, сегодня около 11.30 часов на улице Боевая произошло столкновение автомашин «Хово», «Ивеко», «Тойота Камри» и «Хонда», - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавших нет.
Момент ДТП зафиксировала камера фиксации нарушений:
Медики отлучились, не заперев дверь кабинета
Мужчина ранее был судим за убийство
Сильно пьяный водитель после задержания только мычал. ВИДЕО
Пожар произошёл из-за дымовой шашки
Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие
Когда раненый терял сознание, изверг приводил его в чувство и продолжал избивать
Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления
Женщина получила смертельные травмы, ударившись о кафель
Школьник вынул телефон из кармана джинсов
Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод
Мошеннику удалось выпросить чужие паспортные данные и банковские карты
Из-за загрязнения рек возбудили уголовное дело
Пожар произошёл в квартире, где жила семья
С начала года в ДТП в Иркутске погибли 19 человек
14-летний подросток упал в реку с обрыва