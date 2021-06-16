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В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя автомобилями

В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя автомобилями
Происшествия, 
Момент аварии сняла видеокамера

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием четырёх автомобилей.

- По предварительным данным, сегодня около 11.30 часов на улице Боевая произошло столкновение автомашин «Хово», «Ивеко», «Тойота Камри» и «Хонда», - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Пострадавших нет. 

Момент ДТП зафиксировала камера фиксации нарушений:



Вчера в Улан-Удэ автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем «БМВ».
ДТП
 
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