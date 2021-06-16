В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя автомобилями





Пострадавших нет.



Момент ДТП зафиксировала камера фиксации нарушений:





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием четырёх автомобилей.- По предварительным данным, сегодня около 11.30 часов на улице Боевая произошло столкновение автомашин «Хово», «Ивеко», «Тойота Камри» и «Хонда», - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.