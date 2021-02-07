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В Забайкалье появилось COVID-мошенничество

В Забайкалье появилось COVID-мошенничество
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жителей региона призывают быть внимательными

Министерство финансов Забайкальского края призывает жителей региона быть внимательными с проведением электронных платежей. О новом виде мошенничества рассказала глава минфина Вера Антропова.

- Жители региона видят в социальных сетях информацию о том, что им якобы полагается новая единоразовая выплата, которая направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Пользователи переходят на сайт, который по символике схож с сайтом Банка России, вводят персональные данные, в том числе заполняя форму с реквизитами банковской карты и указанием CVC-кода. В итоге – выплат нет, а с карты списаны деньги, - рассказала министр финансов.

Вера Антропова добавила, что данные сайты являются мошенническими и попросила забайкальцев быть внимательными, переходя по ссылкам в интернет, сообщили в пресс-службе краевого правительства. 
мошенничество
 
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