В Забайкалье появилось COVID-мошенничество

Жителей региона призывают быть внимательными



Министерство финансов Забайкальского края призывает жителей региона быть внимательными с проведением электронных платежей. О новом виде мошенничества рассказала глава минфина Вера Антропова.



- Жители региона видят в социальных сетях информацию о том, что им якобы полагается новая единоразовая выплата, которая направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Пользователи переходят на сайт, который по символике схож с сайтом Банка России, вводят персональные данные, в том числе заполняя форму с реквизитами банковской карты и указанием CVC-кода. В итоге – выплат нет, а с карты списаны деньги, - рассказала министр финансов.



Вера Антропова добавила, что данные сайты являются мошенническими и попросила забайкальцев быть внимательными, переходя по ссылкам в интернет, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

