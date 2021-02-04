В Братске на пожаре в садоводстве погиб мужчина

Когда пожарные приехали, дом был охвачен огнём



Ночью 4 февраля, в 00:25, в пожарно-спасательную службу Братска поступило сообщение о пожаре в жилом районе Энергетик. Горел двухэтажный садовый дом.



На место пожара прибыли два пожарных расчёта. К этому времени дом был полностью охвачены огнём, обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.



В ходе проливки и разбора строительных конструкций был обнаружен погибший.



Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.



Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 576 пожаров. Погибли 33 человека. 26 человек получили травмы. 84 человека спасены на пожарах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

