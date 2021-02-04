Когда пожарные приехали, дом был охвачен огнём
Ночью 4 февраля, в 00:25, в пожарно-спасательную службу Братска поступило сообщение о пожаре в жилом районе Энергетик. Горел двухэтажный садовый дом.
На место пожара прибыли два пожарных расчёта. К этому времени дом был полностью охвачены огнём, обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.
В ходе проливки и разбора строительных конструкций был обнаружен погибший.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 576 пожаров. Погибли 33 человека. 26 человек получили травмы. 84 человека спасены на пожарах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске на пожаре в садоводстве погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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