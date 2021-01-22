Мальчика в нижнем белье на улице увидела прохожая
19 января в Улан-Удэ возле детского сада за его территорией прохожие обнаружили трёхлетнего мальчика. Ребёнок находился на морозе лишь в нижнем белье. Женщина, увидевшая ребёнка, завела его обратно в помещение детского сада и передала персоналу.
Информацию об инциденте опубликовали в СМИ.
- Так как в публикации содержались сведения об оказании в детском саду услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья ребёнка, по данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Бурятии начата доследственная проверка. В ходе неё будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям (бездействию) работников дошкольного учреждения, - сообщили в пресс-службе следственного управления.
В Улан-Удэ началась проверка истории с раздетым детсадовцем
Происшествия, Фото:
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