В Бурятии продолжается нерестовый период байкальского омуля
Охрана нерестового омуля ведётся Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства с участием представителей МВД, Росгвардии, транспортной полиции и другими контролирующими структурами, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
В ходе рейдовых мероприятий с 1 августа по 26 октября выявлено 189 нарушений. Изъято восемь моторных лодок, четыре лодочных мотора, 32 резиновых лодки, 8686 метров сетей и 1107 кг рыбы. Общая сумма штрафов составила 312 тысяч рублей.
В 2020 года из федерального бюджета выделены дополнительные 220 млн. рублей на приобретение транспорта и оборудования для охраны омуля.
Граждане, задержанные за незаконный вылов водных биологических ресурсов, несут административную и уголовную ответственность, предусмотренную статьей 256 УК РФ, статьей 8.37 КоАП РФ. К правонарушителям, задержанным при незаконной добыче водных биоресурсов на нерестовых водоемах, будут применяться санкции согласно вышеуказанных статей, а именно: конфискация судна, орудий добычи, незаконно добытых водных биоресурсов и реализация их в доход государства, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии с августа изъяли более тонны омуля
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