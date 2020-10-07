В Бурятии инспектор заказника рассказал, как его сбили браконьеры

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 3 на 4 октября в Алтачейском заказнике в Бурятии браконьеры на УАЗ пытались скрыться от инспектора. Во время задержания они ослепили одного из инспекторов дальним светом фар и умышленно сбили его. Мужчина получил травмы.
О том, как всё произошло, рассказал сам пострадавший инспектор Сергей.
- 4 октября в 03:15 мною в составе инспекторской группы производилось задержание группы нарушителей в количестве пяти человек, которые передвигались на автомобиле УАЗ 469. Нарушители охотились на территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский». В момент задержания нарушителей, подойдя к автомобилю нарушителей с передней стороны, который стоял с неработающим двигателем, я громко прокричал, что работает служба охраны заказника и скомандовал людям, находящимся в автомобиле, чтобы они покинули автомобиль и держали руки на виду, - поделился инспектор.
Но водитель автомобиля включил дальний свет, одновременно заведя автомобиль и резко сорвался с места в сторону инспектора. Сергей видел, что водитель намерен сбить его.
- Я понимая, что имеется реальная угроза посягательства на мою жизнь и здоровье, пытаясь уйти с направления движения автомобиля, был вынужден применить оружие без предупредительного выстрела, выстрелив непосредственно в переднюю часть автомобиля, как выяснилось позже повредив радиатор. Однако, несмотря на это автомобиль нарушителей продолжил движение, сбив меня скользящим ударом, причинив тем самым вред моему здоровью, - поделился инспектор.
Несмотря на произошедшее, все браконьеры были задержаны. В их машине обнаружили две убитые косули.
Специалисты назвали данный случай беспрецедентным. Директор ещё одной заповедной территории – ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин поделился: «Браконьеры не должны уйти от ответственности».