В Иркутской области возбудили уголовное дело на экс-главу Киренска

Он подозревается в превышении должностных полномочий



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Киренского муниципального образования. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, с 2016 по 2018 годы глава заключил ряд муниципальных контрактов на работы по устройству и содержанию ледовых переправ, по зимнему содержанию автомобильных дорог, по благоустройству территорий и других работ. Учредителем подрядных организаций, с которыми заключались муниципальные контракты, была супруга главы муниципального образования.



- Тем самым действия чиновника, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли необоснованное расходование бюджетных средств Киренского муниципального образования, - отмечают следователи.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

