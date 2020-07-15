В Бурятии дотла сгорела пилорама

Пожар обнаружили слишком поздно
Вчера, 14 июля, в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар на территории частной пилорамы.
Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, на момент их прибытия горела сама пилорама, а также вагончик и строительные опилки. Из-за позднего обнаружения пожара пилорама и вагончик уничтожены полностью на площади 98 кв.м., также сгорели опилки на площади 2 кв.м.
Причиной возгорания, предположительно, могло послужить короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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