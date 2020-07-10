Наезд произошёл во дворе дома
6 июля в 16.10 часов во дворе многоквартирного дома в Улан-Удэ под колёса попал ребёнок на самокате.
- 46-летний водитель автомашины «Kia Ceed», следуя во дворе дома № 18 «а» в направлении дома № 18 по улице Октябрьская совершил наезд на семилетнего мальчика, который скатывался с горки на самокате, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Мальчик с травмами был доставлен в медучреждение.
Стаж вождения водителя с 2011 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июля в селе Гусиное Озеро в Бурятии мужчина погиб, выпав из коляски мотоцикла.
В Улан-Удэ «Kia» сбила мальчика на самокате
Происшествия, Фото:
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