За неделю прирост числа больных COVID-19 в Бурятии составил 9%





По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Бурятии количество выявленных заболевших с 3 по 9 июля выросло на 9%. По росту заболеваемости Бурятия занимает седьмое место среди регионов Дальневосточного федерального округа. Такой же показатель у Забайкальского края. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 3 июля, прирост выявленных случаев коронавируса также составлял 9%.По данным ИЦК, наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 37%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - на 4%.По итогам недели в России количество выявленных заражённых выросло на 7%. На сегодняшний день в России насчитывается более 700 тысяч случаев заболевания COVID-19.