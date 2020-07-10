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За неделю прирост числа больных COVID-19 в Бурятии составил 9%

За неделю прирост числа больных COVID-19 в Бурятии составил 9%
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бурятия на седьмом месте в ДФО

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Бурятии количество выявленных заболевших с 3 по 9 июля выросло на 9%. По росту заболеваемости Бурятия занимает седьмое место среди регионов Дальневосточного федерального округа. Такой же показатель у Забайкальского края. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 3 июля, прирост выявленных случаев коронавируса также составлял 9%.

По данным ИЦК, наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 37%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - на 4%.

По итогам недели в России количество выявленных заражённых выросло на 7%. На сегодняшний день в России насчитывается более 700 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 9 июля в Бурятии было 3298 случаев заражения COVID-19 (+41 за сутки). \

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