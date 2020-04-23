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В Бурятии разведчика осудили за незаконный отдых у родителей

В Бурятии разведчика осудили за незаконный отдых у родителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Контрактник ушёл в самоволку на три месяца

Бывший военнослужащий войсковой части 69647 в Кяхте оказался на скамье подсудимых за то, что ушёл в самоволку почти на три месяца, желая отдохнуть от службы.

20-летний молодой человек родился и вырос в Красноярском крае, родители живут в городе Канске. Рядовой проходил военную службу по призыву с 2017 года, а затем подписал контракт на три года, став разведчиком-гранатомётчиком.

24 октября 2019 года военного госпитализировали в военный госпиталь в Улан-Удэ, а выписали 7 ноября. На следующий день утром молодой человек должен был вернуться в войсковую часть, однако он предпочёл «отдохнуть от службы».

По словам свидетелей, военный не отвечал телефонные звонки, а ранее не сообщал о каких-либо проблемах на службе или в семье, также рядовой не обращался с рапортом на предоставление отпуска.

Выяснилось, что молодой человек после выписки из госпиталя решил поехать в Канск, где живёт его семья. По словам матери военного, свой приезд домой он объяснил тем, что его отпустили со службы. Почти три месяца разведчик жил дома, иногда гостил у бабушки и помогал по хозяйству. По её словам, за этот период никто из близких родственников не болел и не нуждался в помощи. О том, что сын ушёл в самоволку, мать узнала только в январе от командования воинской части.

Вечером 23 января этого года молодой человек сам пришёл в военный следственный отдел и заявил о себе.

- Кяхтинский гарнизонный суд отнёс к смягчающим вину обстоятельствам признание вины и раскаяние в содеянном. Суд признал военнослужащего виновным по ч. 4 ст. 337 УК РФ «Неявка на службу свыше одного месяца» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 2 года. При этом на осуждённого возложена обязанность по возмещению в бюджет затрат, связанных с оплатой его защиты, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Кяхтинский гарнизонный суд вынес приговор военному, который дважды уходил в самоволку
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