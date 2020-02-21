Московские врачи «делают невозможное» для сбитого лихачом мальчика из Бурятии

О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России
20 февраля бывший помощник руководителя Следственного комитета России Игорь Комиссаров в очередной раз навестил четвероклассника Максима из Бурятии, получившего страшные травмы после наезда лихача. Максим находится на реабилитации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Здесь он будет до 6 марта.
- Врачи делают все возможное и даже невозможное. Результаты потрясающие. К Максиму приходят учителя, он перешёл в 4 класс. Играет в шашки и шахматы. Боль переносит стойко, как и полагается настоящему солдату. Генерал доволен, - написал Игорь Комиссаров в Facebook.
Он обещал помочь маме Максима решить вопросы с прохождением дальнейшей реабилитации. Возможно, она будет платная.
- Ещё раз спасибо всем докторам, медсёстрам, работникам минздрава, Ольге Костиной и Фонду защиты прав потерпевших, Наталье Авиловой и Фонду Доктор Лиза, Сергею Агибалову из Спортмастер и всем приличным людям за спасение и участие в судьбе моего маленького мужественного солдата Максима. Отдельная благодарность настоящим Журналистам Катерина Сажнева-Калугина из МК, Луизе и ее руководителям из РЕН ТВ, программе Человек и Закон, которые не дали похоронить эту трагическую историю, - отметил Игорь Комиссаров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии Максима на огромной скорости сбил 31-летний водитель «ВАЗ-2106». Водитель не оказал никакой помощи ребёнку. У мальчика были тяжёлые травмы – расколотый череп, потеря зрения на один глаз, ребёнок оказался парализован. Максим испытывал такую боль, что умолял мать его убить. Лишь после огласки в федеральных СМИ и общественному резонансу ребёнка удалось доставить из Бурятии в Москву. Здесь Максима поместили в больницу доктора Рошаля, а неравнодушные люди решили вопрос с жильём для мамы.
В конце 2019 года мама Максима рассказывала, что к сыну постепенно возвращается чувствительность, уже неплохо работает рука, получается сидеть. На свой день рождения Максим загадал желание, чтобы вновь встать на ноги.
Виновник трагедии отделался лишь ограничением свободы на 2,3 года, также его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2,6 года. Это означает, что он не сможет выезжать за пределы района и ему необходимо будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
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Происшествия, Фото:
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