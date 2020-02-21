 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

Московские врачи «делают невозможное» для сбитого лихачом мальчика из Бурятии

Московские врачи «делают невозможное» для сбитого лихачом мальчика из Бурятии
Происшествия,  Фото:страница Игоря Комиссарова
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России

20 февраля бывший помощник руководителя Следственного комитета России Игорь Комиссаров в очередной раз навестил четвероклассника Максима из Бурятии, получившего страшные травмы после наезда лихача. Максим находится на реабилитации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Здесь он будет до 6 марта.

- Врачи делают все возможное и даже невозможное. Результаты потрясающие. К Максиму приходят учителя, он перешёл в 4 класс. Играет в шашки и шахматы. Боль переносит стойко, как и полагается настоящему солдату. Генерал доволен, - написал Игорь Комиссаров в Facebook.

Он обещал помочь маме Максима решить вопросы с прохождением дальнейшей реабилитации. Возможно, она будет платная.

- Ещё раз спасибо всем докторам, медсёстрам, работникам минздрава, Ольге Костиной и Фонду защиты прав потерпевших, Наталье Авиловой и Фонду Доктор Лиза, Сергею Агибалову из Спортмастер и всем приличным людям за спасение и участие в судьбе моего маленького мужественного солдата Максима. Отдельная благодарность настоящим Журналистам Катерина Сажнева-Калугина из МК, Луизе и ее руководителям из РЕН ТВ, программе Человек и Закон, которые не дали похоронить эту трагическую историю, - отметил Игорь Комиссаров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии Максима на огромной скорости сбил 31-летний водитель «ВАЗ-2106». Водитель не оказал никакой помощи ребёнку. У мальчика были тяжёлые травмы – расколотый череп, потеря зрения на один глаз, ребёнок оказался парализован. Максим испытывал такую боль, что умолял мать его убить. Лишь после огласки в федеральных СМИ и общественному резонансу ребёнка удалось доставить из Бурятии в Москву. Здесь Максима поместили в больницу доктора Рошаля, а неравнодушные люди решили вопрос с жильём для мамы.

В конце 2019 года мама Максима рассказывала, что к сыну постепенно возвращается чувствительность, уже неплохо работает рука, получается сидеть. На свой день рождения Максим загадал желание, чтобы вновь встать на ноги.

Виновник трагедии отделался лишь ограничением свободы на 2,3 года, также его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2,6 года. Это означает, что он не сможет выезжать за пределы района и ему необходимо будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.


медицинская помощь ДТП дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Московские врачи «делают невозможное» для сбитого лихачом мальчика из Бурятии
Московские врачи «делают невозможное» для сбитого лихачом мальчика из Бурятии
Происшествия, 21.02.2020
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России
Улан-удэнец, убивший двух человек «по понятиям», сядет на 20 лет
Улан-удэнец, убивший двух человек «по понятиям», сядет на 20 лет
Происшествия, 21.02.2020
Убийца зарезал оскорбившего его женщину, а затем её сожителя
В Бурятии испуганный угонщик два дня прятался в лесу
В Бурятии испуганный угонщик два дня прятался в лесу
Происшествия, 21.02.2020
Молодой человек угнал машину, разбил её и очень испугался
В Улан-Удэ хитрый работник обманул пункт приёма металлов
В Улан-Удэ хитрый работник обманул пункт приёма металлов
Происшествия, 21.02.2020
Мужчина получил деньги за уже сданный металл
В Иркутской области за травму токаря депо вынесли штрафы
В Иркутской области за травму токаря депо вынесли штрафы
Происшествия, 21.02.2020
Причиной травмирования стало нарушение правил охраны труда
В Улан-Удэ вор сдался полиции после публикации видео кражи
В Улан-Удэ вор сдался полиции после публикации видео кражи
Происшествия, 21.02.2020
Молодого человека на видео с места кражи узнал его родственник
В Иркутской области в ДТП погиб 19-летний водитель
В Иркутской области в ДТП погиб 19-летний водитель
Происшествия, 21.02.2020
Он не справился с управлением и выехал на «встречку»
Жительница Бурятии облапошила односельчан
Жительница Бурятии облапошила односельчан
Происшествия, 21.02.2020
Аферистка обещала помочь с трудоустройством вахтовым методом
Двух жителей Бурятии осудили за 17 хвостов омуля
Двух жителей Бурятии осудили за 17 хвостов омуля
Происшествия, 21.02.2020
Ущерб составил более 123 тысяч рублей
В Чите учитель ОБЖ спас двух соседей из огня
В Чите учитель ОБЖ спас двух соседей из огня
Происшествия, 21.02.2020
Мужчина вскрыл дверь топором и вынес стонущих людей из горящей квартиры
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 6-летний внук водителя
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 6-летний внук водителя
Происшествия, 21.02.2020
По предварительным данным, авария случилась по вине его дедушки
Окраина Улан-Удэ около часа оставалась без света
Окраина Улан-Удэ около часа оставалась без света
Происшествия, 21.02.2020
Произошло аварийное отключение электроэнергии
^