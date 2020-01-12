Улан-удэнец пилил лес в Тарбагатайском районе

У молодого человека изъяли бензопилу



Участковый уполномоченный полиции во время рейда в лесном массиве Талецкого участкового лесничества, в 7 километрах от посёлка Николаевский, задержал 24-летнего жителя Улан-Удэ.



Молодой человек незаконно спилил деревья объёмом около одного кубометра. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 15 тысяч рублей.



С места происшествия изъяты: заготовленный лес и бензопила.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

