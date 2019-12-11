В Улан-Удэ камера сняла кражу в кафе

Момент кражи попал на видео.





<br />

Приметы подозреваемой: европейской внешности, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Была одета в шубу чёрного цвета, тёмную шапку и джинсы.





ориентировка МВД по Бурятии



Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая ночью 9 декабря в кафе на улице Ленина в Улан-Удэ обокрала посетителя. Пьяный мужчина уснул за столом. Женщина подсела к нему, выпила алкоголь из его бутылки, а затем вытащила сотовый телефон с зарядным устройством из кармана куртки. Ущерб составил 15 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.