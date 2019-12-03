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В Бурятии памятник герою Великой Отечественной забросали яйцами

В Бурятии памятник герою Великой Отечественной забросали яйцами
Происшествия,  Фото:соцсети
Также вандалы сломали десятки молодых сосен

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района в Бурятии неизвестные осквернили памятник героя Великой Отечественной войны Гурдоржи Шарапова, закидав его яйцами. Инцидент произошёл в парке «Шахтёр» на прошлой неделе. Также вандалы сломали несколько десятков молодых сосен.


Заместитель главы по ЖКХ и строительству Гусиноозёрска Алдар Бальжиров сообщил «Байкал-Daily», что инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Заявление подано в полицию.

На сегодня бюст вычистили и привели в порядок

Ранее в парке установили скамейки, летом высаживали большое количество цветов. За всё время существования парка не было ни одного акта вандализма. Этот случай стал первым.

- За три года существования сквера никогда такого не было, для нас это было шоком, - признался Алдар Бальжиров.

Чтобы подобного не повторилось, в муниципальный бюджет заложат средства на продолжение установки системы видеонаблюдения именно на этом месте.

Кроме того, в городе в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы проводится различные мероприятия. Благоустраивается территория вокруг сквера Шарапова.

- Все ребята знают наших героев. Традиции живы в городе, они есть. И на фоне всего произошедшее событие действительно было шоком, - сказал замглавы района.

На сегодня районная администрация проводит со школьниками воспитательные беседы.

Справка:

Гурдоржи Шарапов родился в 1915 году (по другой версии в 1917 году) в Селенгинском уезде Забайкальской области, в улусе Табхар.

В 1938 году был призван в Красную Армию, служил рядовым в кавалерии Забайкальского военного округа, через два года был демобилизован.

В первые дни Великой Отечественной войны был призван на службу в Читу, однако самовольно покинул часть, отбыв в Москву для защиты столицы, был помещён в штрафной батальон. Командовал расчётом противотанковой пушки.

Под Москвой получил первое боевое крещение, в составе кавалерийской дивизии. За этот бой он получил первую награду (медаль «За боевые заслуги»). Первым орденом Славы (III степени) был награждён за бой под деревней Осовец (Беларусь), второй орден Славы (III) был получен за бой на левобережье Вислы, в Польше. Став старшим сержантом, получил орден Славы II степени за уличный бой в городе Седлец, где командовал 76-мм орудием.

После демобилизации вернулся на родину, работал учителем, в партийных и хозяйственных организациях.

В 1989-1990 годах однополчанин Гурдоржи Султумовича С. Хандажапов нашёл в архивах все наградные листы на гвардейца-артиллериста. Ошибка награждения была исправлена, но уже после смерти героя. Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1990 года в порядке перенаграждения Шарапов за отвагу и героизм, проявленные в боях по защите Отчества, награждён орденом Славы 1-й степени, став, таким образом, 11-м в Республике Бурятия полным кавалером этого ордена. Орден Славы 1-й степени № 2171 был вручён семье ветерана.

вандализм памятник
 
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