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В Улан-Удэ обрыв провода изменил движение трамваев

В Улан-Удэ обрыв провода изменил движение трамваев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонтные работы продолжаются второй день

В субботу, 30 ноября, в 20:51 произошёл обрыв контактной сети трамвайной линии в районе остановки кинотеатр «Октябрь» в сторону Элеватора. В результате было закрыто движение маршрутов трамваев № 1,2,4,5 в обе стороны.

В 21:40 рабочие подключили секцию изолятора опоры 117. Движение трамваев в депо совершалось по изменённому маршруту, через Шишковку.

Сегодня, 1 декабря, ремонтные работы по восстановлению контактной сети продолжаются, сообщают оперативные службы Улан-Удэ. 
трамвай
 
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