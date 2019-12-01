Ремонтные работы продолжаются второй день
В субботу, 30 ноября, в 20:51 произошёл обрыв контактной сети трамвайной линии в районе остановки кинотеатр «Октябрь» в сторону Элеватора. В результате было закрыто движение маршрутов трамваев № 1,2,4,5 в обе стороны.
В 21:40 рабочие подключили секцию изолятора опоры 117. Движение трамваев в депо совершалось по изменённому маршруту, через Шишковку.
Сегодня, 1 декабря, ремонтные работы по восстановлению контактной сети продолжаются, сообщают оперативные службы Улан-Удэ.
В Улан-Удэ обрыв провода изменил движение трамваев
Происшествия, Фото:
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