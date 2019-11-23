В посёлке Бурятии произошла коммунальная авария









- В 17:00 в ходе работ был обнаружен аварийный участок в одном из смотровых колодцев. Всего требуется заменить 35 метров трубопровода. Были проведены подготовительные работы, замена участка трубопровода запланирована на светлое время суток 23 ноября, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС. - В 17:00 в ходе работ был обнаружен аварийный участок в одном из смотровых колодцев. Всего требуется заменить 35 метров трубопровода. Были проведены подготовительные работы, замена участка трубопровода запланирована на светлое время суток 23 ноября, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.











22 ноября в 12:30 на телефон оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Прибайкальского района поступила информация о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в посёлке при станции Таловка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.В результате аварии без воды остались 25 многоквартирных домов, в которых проживают 1077 человек, а также 3 социально значимых объекта — школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.Силами администрации было организовано информирование населения. Также здесь организовали подвоз питьевой и технической воды.