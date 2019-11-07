Его привлекли к административной ответственности
В Самаре оштрафовали пассажира, который закурил на борту самолета, летевшего в Турцию. Об этом сообщает ГТРК «Самара»
Командир воздушного судна отказал 41-летнему мужчине в перелёте рейсом «Самара – Анталья» из-за его поведения. В дежурную часть сообщили, что на место стоянки самолета требуется присутствие полицейских.
Сотрудники правоохранительных органов прямо в аэропорту составили протокол об административном правонарушении.
Максимальный штраф, который ожидал жителя Читы за нарушение запрета курения табака в самолете, составляет 1500 рублей.
Читинца сняли с самолёта до Анталии за курение
Происшествия, Фото:
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