В Иркутской области за убийство начальника осудили уроженца Киргизии

Установлено, что в Усть-Илимске в ночь с 27 на 28 октября прошлого года мужчина проник на территорию предприятия «Трейд Экспорт». Затем он нанёс своему бывшему начальнику, уроженцу Китая, несколько ударов металлической трубой по голове. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.







- Мужчина был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Новосибирска, после возвращения с родины. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Приговором Усть-Илимского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





В Иркутской области суд вынес приговор 28-летнему уроженцу Киргизии. Он признан виновным в убийстве.Обвиняемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Россию, после чего был объявлен в розыск.Следователи обнаружили маску и металлическую трубу со следами крови за территорией предприятия. Также были изъяты видеозаписи с камер наблюдения магазина, где были приобретены маска и перчатки, и предприятия, на которой отчётливо видно, как на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает.