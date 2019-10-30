В Бурятии насмерть сбили пенсионерку

Сегодня на автодороге А340 «Улан-Удэ – Кяхта» в селе Нижняя Иволга произошло смертельное ДТП.
- По предварительной информации, сегодня около семи утра 45-летний водитель автомобиля «Тойота Гая», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 67-летнюю женщину. От полученных травм гражданка скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Как сообщал «Байкал-Daily», другое смертельное ДТП произошло в Улан-Удэ на прошлой неделе. На «зебре» грузовик сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия.
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