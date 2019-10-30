На этот раз наезд произошёл в микрорайоне Загорск
Сегодня около 7:20 в Улан-Удэ 64-летний водитель «Ниссан Серена» на пересечении улиц Комарова-Гарнаева сбил 10-летнего мальчика.
- С травмами несовершеннолетний доставлен в медучреждение, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По информации «Байкал-Daily», ребёнок был доставлен в больницу с гипсом на ноге и шиной на шее. При проведении обследования в кабинете УЗИ ребёнок потерял сознание, проводятся реанимационные действия.
Также в больнице находятся мама мальчика, водитель и сотрудники ГИБДД.
Это уже второй наезд на ребёнка за два дня. Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на улице Ключевская 7-летнего мальчика сбил водитель «Тойоты Лэнд Крузер». Ребёнка также доставили в медучреждение.
В Улан-Удэ вновь сбили школьника
Происшествия, Фото:
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