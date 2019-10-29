В медучреждении произошло задымление
В паблике «Весь Улан-Удэ» сегодня опубликовали фотографию с сообщением от подписчиков об эвакуации в поликлинике №4.
- Горит 6 этаж, - говорилось в сообщении.
В минздраве Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что было незначительное задымление.
- После поступления сигнала о задымлении, согласно порядку действий в данных ситуациях, была произведена эвакуация, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Сейчас учреждение уже возобновило работу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне прервали занятия в школе №9 из-за найденной в здании рядом со школой учебной мины.
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей поликлиники
Происшествия, Фото:
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