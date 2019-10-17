Забайкалец обокрал соседа, зайдя к нему в гости

Он планировал продать украденный телефон и тонометр



В Краснокаменске в полицию обратился 20-летний молодой человек и сообщил о краже сотового телефона «Хонор 8А» и тонометра. Было установлено, что к краже может быть причастен сосед, который накануне заходил к парню в гости.



Предполагаемый подозреваемый был задержан и доставлен в ОВД, где дал признательные показания.



Выяснилось, что, уходя домой, он прихватил чужое имущество с целью его дальнейшей продажи. Материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.



В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Украденное имущество изъято и возвращено законному владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





