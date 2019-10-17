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Забайкалец обокрал соседа, зайдя к нему в гости

Забайкалец обокрал соседа, зайдя к нему в гости
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он планировал продать украденный телефон и тонометр

В Краснокаменске в полицию обратился 20-летний молодой человек и сообщил о краже сотового телефона «Хонор 8А» и тонометра. Было установлено, что к краже может быть причастен сосед, который накануне заходил к парню в гости.

Предполагаемый подозреваемый был задержан и доставлен в ОВД, где дал признательные показания.

Выяснилось, что, уходя домой, он прихватил чужое имущество с целью его дальнейшей продажи. Материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Украденное имущество изъято и возвращено законному владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


кража
 
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