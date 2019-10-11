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Стали известны подробности ДТП с трамваем в Улан-Удэ

Стали известны подробности ДТП с трамваем в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина переходила дорогу не по «зебре»

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне под трамвай №2 попал пешеход. Авария произошла в микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ на улице Гагарина. «Байкал-Daily» стали известны подробности ДТП.

Как оказалось, 65-летняя женщина походила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Трамваем управляла 62-летняя вагоновожатая.

Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. После осмотра медиками пенсионерку отпустили домой. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В МУП «Управление трамвая» предупреждают, что в осенний период из-за изморози, росы, опавших листьев, мелкой пыли и прочего под колёсами трамвая на рельсах образуется маслянистая плёнка. Тормозной путь может вырасти до сотни метров.

ДТП
 
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