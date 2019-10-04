Задержанной женщине 46 лет
Накануне в Иркутске задержали 46-летнюю горожанку, продававшую героин.
В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемой изъяли свыше 100 граммов героина, а также два телефона, банковские карты, деньги.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».
Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске задержали торговку героином
Происшествия, Фото:
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