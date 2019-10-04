В Иркутске задержали торговку героином

Происшествия, Фото: из архива

Задержанной женщине 46 лет



Накануне в Иркутске задержали 46-летнюю горожанку, продававшую героин.



В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемой изъяли свыше 100 граммов героина, а также два телефона, банковские карты, деньги.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».



Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

