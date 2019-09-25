С начала года на пожарах в Бурятии погибло 28 человек

В республике произошло 4040 бытовых пожаров
С начала 2019 года в Бурятии произошло 4040 пожаров, при которых погибло 28 человек, травмировано 52 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрирован рост числа пожаров на 4,9 %, вместе с тем уменьшилось количество погибших на 4,2 %, а количество травмированных увеличилось на 2,7 %. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Константин Скворец.
Константин Скворец отметил, что осенью и зимой резко возрастает количество бытовых пожаров.
- Увеличивается по таким причинам, как нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления. В связи с сезонным понижением температур жители республики начинают интенсивно топить печи, использовать электрообогревательные приборы. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки горящих углей, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Также нередко печи оставляют во время топки без присмотра или поручают это детям. С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, следовательно, и нагрузка на электропроводку возрастает, что и приводит к возникновению пожара, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии.
Константин Скворец рекомендовал жильцам домов, имеющих печное отопление, проверить требования пожарной безопасности, а также дал рекомендации при использовании электропроводов.
- Необходимо проверить исправность печи и дымохода, вычистить сажу, заделать трещины. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи дымоходов печей. Использовать искрогасители. Для безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на полу. Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники с повреждениями. Запрещается перегружать электросеть. Использовать временную электропроводку, пользоваться самодельными электронагревательными приборами. Очень важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, - отметил Константин Скворец.
По информации ГУ МЧС по Бурятии
С начала года на пожарах в Бурятии погибло 28 человек
Происшествия, Фото:
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