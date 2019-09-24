Убийство произошло из-за температуры воды, в которой собирались купать детей
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 16-летнего брата своей сожительницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла этой зимой. 16-летний подросток был доставлен в Закаменскую больницу в состоянии комы. Парень вскоре скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, причинённой неоднократными ударами по голове.
По данным следствия, обвиняемый мужчина жил в Закаменске вместе с сожительницей и их малолетними детьми. За месяц до происшествия, после смерти матери, к ним переехал 16-летний брат сожительницы. Молодой человек старался во всём помогать по дому и ухаживать за маленькими детьми. Вечером 31 января он стал греть воду для купания малышей.
В этот момент с ним начал спорить сожитель сестры, который настаивал, что вода достаточно тёплая. А когда подросток попытался возразить, вспыльчивый мужчина внезапно напал и принялся с силой бить руками и ногами по голове и телу. Сестра безуспешно пыталась остановить сожителя.
После расправы избитый парень лёг на кровать и затих. Сестра подумала, что он уснул. Ночью молодой человек впал в кому. Его успели отвезти в больницу, но вскоре, несмотря на усилия врачей, он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии будут судить мужчину, убившего 16-летнего сироту
Происшествия, Фото:
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