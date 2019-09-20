Предварительная причина пожара - неисправность электросети
Вчера ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании дома в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри полностью.
- Погибших и пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают виновное лицо и ущерб. Предварительно, пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано семь пожаров, три из которых произошли в районах. Так, в посёлке Селендума Селенгинского района загорелся автомобиль, стоящий на территории частного дома.
В Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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