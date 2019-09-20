В Бурятии горел автомобиль

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано семь пожаров, три из которых произошли в районах



Так, в селе Новоильнск Заиграевского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарной охраны дощатый сарай горел полностью, существовала угроза перехода огня на близстоящий брусовой склад.



В результате пожара оказался уничтожен сарай на площади 24 кв. м, повреждена наружная стена склада на площади 60 кв. м, уничтожены дрова на площади 50 кв. м. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.



Вероятно, по этой же причине в посёлке Селендума Селенгинского района загорелся автомобиль, стоящий на территории частного дома.



На момент прибытия пожарного расчета огонь было ликвидирован местными жителями.



В результате пожара салон автомобиля был повреждён на площади 3 кв.м., сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

