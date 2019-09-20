В Иркутской области грабитель оставил на месте преступления свои документы

Он потерял барсетку с документами



В Иркутске полицейские задержали мужчину, причастного к ограблению двух женщин. Нападение произошло в городе Зима утром 13 сентября. Преступник, угрожая своим жертвам ножом, завладел деньгами и скрылся.



В ходе обследования на месте преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили барсетку с документами. Позже оказалось, что мужская сумка принадлежат налётчику, который потерял её.



Вскоре в отдел полиции был доставлен 35-летний ранее пять раз судимый за имущественные преступления иркутянин.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





