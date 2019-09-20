Он потерял барсетку с документами
В Иркутске полицейские задержали мужчину, причастного к ограблению двух женщин. Нападение произошло в городе Зима утром 13 сентября. Преступник, угрожая своим жертвам ножом, завладел деньгами и скрылся.
В ходе обследования на месте преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили барсетку с документами. Позже оказалось, что мужская сумка принадлежат налётчику, который потерял её.
Вскоре в отдел полиции был доставлен 35-летний ранее пять раз судимый за имущественные преступления иркутянин.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области грабитель оставил на месте преступления свои документы
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