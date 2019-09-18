Улан-удэнец на светофоре уснул за рулём

- Сотрудники ГИБДД убедились, что с мужчиной всё в порядке, и он трезв, отпустили его. Автоинспекторы попросили водителя в следующий раз не садиться за руль в утомлённом состоянии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.











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