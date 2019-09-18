Улан-удэнец на светофоре уснул за рулём

Уставший водитель уснул в ожидании разрешающего сигнала светофора
Сегодня утром в дежурную часть ГИБДД поступил звонок о том, что на улице Ботаническая на светофоре стоит автомобиль «Мазда», водитель которого спит за рулём.
Прибывшие на место автоинспекторы установили, что машиной управлял 29-летний мужчина. Полицейским он пояснил, что работал в ночную смену и направлялся домой.
Водитель добавил, что остановился на светофоре и задремал, разбудили его полицейские, которые постучались в окно машины.
- Сотрудники ГИБДД убедились, что с мужчиной всё в порядке, и он трезв, отпустили его. Автоинспекторы попросили водителя в следующий раз не садиться за руль в утомлённом состоянии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
видео - УГИБДД по Бурятии
Госавтоинспекция призывает водителей не допускать фактов управления транспортом в болезненном или утомлённом состоянии. Такие поездки могут привести к печальным последствиям.
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