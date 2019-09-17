Пятеро улан-удэнцев, похитивших мужчину, предстанут перед судом

Мужчину похитили, увезли в багажнике и угрожали сжечь в лесу
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пяти похитителей человека. Обвиняемым от 21 до 25 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
«Байкал-Daily» уже сообщал об этом похищении.
По данным следствия, у девушки украли телевизор. Она рассказал о краже приятелю, а тот обратился за помощью к своим друзьям. 3 февраля ранним утром они пришли домой к улан-удэнцу, который был знаком с предполагаемым вором.
Мужчину избили и, угрожая ножом, требовали, чтобы он сообщил, где находится его друг, укравший телевизор. Однако он не выдал своего приятеля.
Тогда молодые люди распылили ему в лицо газовый баллончик, увели на улицу и силой забросили в багажник автомобиля. Затем отвезли в лес на окраине города. Там жертву вновь избили. Ему показали канистру с бензином и пригрозили сжечь в случае отказа сообщить информацию.
- Через некоторое время молодые люди вновь поместили избитого мужчину в багажник автомобиля и поехали к месту, где мог находиться разыскиваемый ими человек. По пути они увидели машину сотрудников полиции, в связи с чем, свернули с дороги и, опасаясь разоблачения, высадили потерпевшего из багажника, оставили его и попытались скрыться, но вскоре были задержаны, - сообщают в Следственном управлении.
По данным следствия, один из похитителей работал охранником в частном охранном агентстве. 1 января 2018 года при вызове в составе группы быстрого реагирования на охраняемый объект он без оснований применил физическую силу и надел наручники на посетителя.
Помимо этого, он же 1 мая 2018 года, поссорившись с коллегой на работе, угрожал его убить, а затем избил. Коллега получил перелом ноги.
В связи с этим молодому человеку также предъявлено обвинение по статьям «Превышение полномочий работником частной охранной организации», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Угроза убийством».
Пятеро улан-удэнцев, похитивших мужчину, предстанут перед судом
Происшествия, Фото:
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