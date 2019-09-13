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Выпавшего из окна школьника перевели из реанимации

Выпавшего из окна школьника перевели из реанимации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы желают ребёнку скорейшего выздоровления

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 сентября из окна 4 этажа кадетской школы-интерната выпал 13-летний мальчик, внук известного в Бурятии фермера. В настоящий момент ребёнка перевели из реанимации в отделение травматологии, об этом сообщил его дедушка на своей странице в Facebook.

- Привет из травматологии! Спасибо Всем за поддержку! – так подписал фотографию фермер.

Известно, что у мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушиб грудной клетки, перелом подвздошно-крестцового сочленения без смещения. Причины падения неизвестны.

Фермера и его внука поддержала уполномоченный по правам ребенка Татьяна Вежевич, первый зампред правительства Игорь Зураев и замминистра сельского хозяйства Юлия Дагданова.

Пользователи Сети желают мальчику скорейшего выздоровления: «Ну слава богу!», «Какое счастье, что ребенок не сильно пострадал!», «Держитесь, все будет хорошо», «Маленький, скорее на поправку», «Здоровья ему, терпения вам всем, мы переживаем с вами вместе», - пишут улан-удэнцы.
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