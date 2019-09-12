В Бурятии кадет выпал с четвёртого этажа



В Улан-Удэ накануне внук известного бурятского фермера выпал из окна 4 этажа кадетской школы-интерната. Об этом инциденте рассказал сам фермер на своей странице в Facebook.



- Шок! Как этого могло произойти! Мой внук выпал из окна 4 этажа кадетского корпуса, он в реанимации. Господи, спаси и сохрани. Какая-то мутная история! – написал он.



Причины падения неизвестны, на данный момент ребенка переводят из реанимации в отделение травматологии. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушиб грудной клетки, перелом подвздошно-крестцового сочленения без смещения.



С фермером связался зампред правительства Бурятии Игорь Зураев:



«Связался с министром здравоохранения, прогноз благоприятный, главное, что кости и череп целы. Обследуют все органы», говорится в скриншоте их переписки.



Не осталась в стороне уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич, она сообщает дедушке о состоянии внука.



- К ребёнку максимум внимания, в момент звонка начмед находился возле него. Выздоровеет точно, надеюсь, все будет хорошо, - написала она.



