Причиной стали угрозы минирования школ, детсадов, торговых центров и храмов
Подразделения территориального управления Росгвардии в Бурятии переведены в режим повышенной готовности. Это связано с информацией о возможных актах минирования в Улан-Удэ.
- В случае обнаружения подозрительных предметов специалисты-взрывотехники группы инженерно-технического подразделения Росгвардии Бурятии оперативно прибудут на место происшествия. На данный момент таких сообщений не поступало, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сообщение с угрозой взрывов в городе поступило на сайт администрации Улан-Удэ через интернет-приёмную. В сообщении заявлялось о «сюрпризах» радиоуправляемых взрывных устройствах, которые якобы уже заложены на вокзалах, в школах, детсадах, вузах, колледжах, больницах, торговых центрах и храмах. В сообщении было требование о переназначении выборов мэра города, а также об освобождении задержанных в ходе акции протеста на площади Советов.
Росгвардия Бурятии перешла в режим повышенной готовности
Происшествия, Фото:
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