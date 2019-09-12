 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Сентября

11 Сентября

Популярное

В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника

В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина оставил сотовый телефон в машине, ушёл в лес и заблудился

Сообщение о безвестном исчезновении 50-летнего жителя посёлка Большой луг поступило в органы внутренних дел накануне около 22.00 часов вечера. Супруга пропавшего рассказала, что её муж ещё днём уехал в лес на своей машине, и до настоящего времени о нём ничего неизвестно.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа проверила лесной массив в радиусе нескольких километров, однако результатов это не принесло.

Полицейский водитель группы тылового обеспечения, старший сержант полиции Александр Парыгин, хорошо ориентирующийся на местности, предложил проехать к ручью Сырой-Кук-Юрт, где по его словам, часто бывают сборщики дикоросов. В результате расширенного круга поисков сотрудники уголовного розыска майоры полиции Артём Дудник и Владимир Балтаев обнаружили машину, заявленную в ориентировке, а вскоре, подавая громкие сигналы, вышли и на самого водителя.

Оказалось, что мужчина оставил сотовый телефон в транспортном средстве, ушёл в лес и заблудился.

Около двух часов ночи пропавшего гражданина полицейские благополучно вернули домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
розыск грибники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника
В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника
Происшествия, 12.09.2019
Мужчина оставил сотовый телефон в машине, ушёл в лес и заблудился
Забайкалец снял с чужой карты 26 тысяч рублей
Забайкалец снял с чужой карты 26 тысяч рублей
Происшествия, 12.09.2019
В найденном кошельке находилась карта, а также пин-код от неё
В Улан-Удэ подожгли автомобиль
В Улан-Удэ подожгли автомобиль
Происшествия, 12.09.2019
Погибших и пострадавших в результате пожара нет
В Улан-Удэ неизвестные в масках с ножом напали на магазин
В Улан-Удэ неизвестные в масках с ножом напали на магазин
Происшествия, 12.09.2019
Полиция разыскивает двух преступников в одинаковых куртках
Читинка обокрала дом иностранца
Читинка обокрала дом иностранца
Происшествия, 12.09.2019
Она заметила, что окно открыто, а свет в квартире не горит
Иркутянин наехал на три иномарки и скрылся
Иркутянин наехал на три иномарки и скрылся
Происшествия, 12.09.2019
Водитель утверждает, что в момент ДТП ему стало плохо
В Иркутске дочь отравившегося «Боярышником» потребовала компенсацию морального вреда
В Иркутске дочь отравившегося «Боярышником» потребовала компенсацию морального вреда
Происшествия, 12.09.2019
Женщина обратилась в суд спустя год после вынесения приговора
Мэрия Улан-Удэ получила угрозы взрывов с требованием перевыборов
Мэрия Улан-Удэ получила угрозы взрывов с требованием перевыборов
Происшествия, 12.09.2019
В администрацию Улан-Удэ пришло сообщение о взрывоопасных «сюрпризах» в детсадах, школах, храмах
В Бурятии ликвидировали один лесной пожар
В Бурятии ликвидировали один лесной пожар
Происшествия, 12.09.2019
По состоянию на утро 12 сентября, лесных пожаров в республике не зарегистрировано
В Иркутской области крали нефть из магистрального нефтепровода
В Иркутской области крали нефть из магистрального нефтепровода
Происшествия, 12.09.2019
В СНТ обнаружены два большегруза, оборудованные цистернами, в которых находилось около 10 тонн нефти
В Улан-Удэ задержали 17 человек с площади Советов после распыления газа
В Улан-Удэ задержали 17 человек с площади Советов после распыления газа
Происшествия, 12.09.2019
Сегодня ночью на площади Советов разогнали протестующих
Забайкалец обокрал свою родственницу
Забайкалец обокрал свою родственницу
Происшествия, 12.09.2019
Он украл у неё 23 тысячи рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^