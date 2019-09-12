В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника

Мужчина оставил сотовый телефон в машине, ушёл в лес и заблудился



Сообщение о безвестном исчезновении 50-летнего жителя посёлка Большой луг поступило в органы внутренних дел накануне около 22.00 часов вечера. Супруга пропавшего рассказала, что её муж ещё днём уехал в лес на своей машине, и до настоящего времени о нём ничего неизвестно.



Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа проверила лесной массив в радиусе нескольких километров, однако результатов это не принесло.



Полицейский водитель группы тылового обеспечения, старший сержант полиции Александр Парыгин, хорошо ориентирующийся на местности, предложил проехать к ручью Сырой-Кук-Юрт, где по его словам, часто бывают сборщики дикоросов. В результате расширенного круга поисков сотрудники уголовного розыска майоры полиции Артём Дудник и Владимир Балтаев обнаружили машину, заявленную в ориентировке, а вскоре, подавая громкие сигналы, вышли и на самого водителя.



Оказалось, что мужчина оставил сотовый телефон в транспортном средстве, ушёл в лес и заблудился.



Около двух часов ночи пропавшего гражданина полицейские благополучно вернули домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

