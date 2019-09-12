Мужчина оставил сотовый телефон в машине, ушёл в лес и заблудился
Сообщение о безвестном исчезновении 50-летнего жителя посёлка Большой луг поступило в органы внутренних дел накануне около 22.00 часов вечера. Супруга пропавшего рассказала, что её муж ещё днём уехал в лес на своей машине, и до настоящего времени о нём ничего неизвестно.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа проверила лесной массив в радиусе нескольких километров, однако результатов это не принесло.
Полицейский водитель группы тылового обеспечения, старший сержант полиции Александр Парыгин, хорошо ориентирующийся на местности, предложил проехать к ручью Сырой-Кук-Юрт, где по его словам, часто бывают сборщики дикоросов. В результате расширенного круга поисков сотрудники уголовного розыска майоры полиции Артём Дудник и Владимир Балтаев обнаружили машину, заявленную в ориентировке, а вскоре, подавая громкие сигналы, вышли и на самого водителя.
Оказалось, что мужчина оставил сотовый телефон в транспортном средстве, ушёл в лес и заблудился.
Около двух часов ночи пропавшего гражданина полицейские благополучно вернули домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина оставил сотовый телефон в машине, ушёл в лес и заблудился
В найденном кошельке находилась карта, а также пин-код от неё
Им оказался 15-летний подросток
Погибших и пострадавших в результате пожара нет
Полиция разыскивает двух преступников в одинаковых куртках
ДТП произошло на «зебре»
Она заметила, что окно открыто, а свет в квартире не горит
Водитель утверждает, что в момент ДТП ему стало плохо
Женщина обратилась в суд спустя год после вынесения приговора
В администрацию Улан-Удэ пришло сообщение о взрывоопасных «сюрпризах» в детсадах, школах, храмах
По состоянию на утро 12 сентября, лесных пожаров в республике не зарегистрировано
В СНТ обнаружены два большегруза, оборудованные цистернами, в которых находилось около 10 тонн нефти
Сегодня ночью на площади Советов разогнали протестующих
Причины падения неизвестны
Он украл у неё 23 тысячи рублей