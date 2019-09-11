Её тело нашли возле дома на Трубачеева
Вчера около трёх часов дня под балконами дома на улице Трубачеева в Улан-Удэ нашли тело женщины. Очевидец происшествия сообщил о случившимся в правоохранительные органы.
Как выяснилось, в результате несчастного случая женщина выпала с балкона шестого этажа. 45-летняя улан-удэнка скончалась на месте.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту Следственным комитетом республики проводится проверка.
Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад в центре Улан-Удэ мужчина спускался по простыням и сорвался.
В Улан-Удэ женщина погибла, выпав с шестого этажа
Происшествия, Фото:
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