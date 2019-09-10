Несовершеннолетний грабитель попал в квартиру через открытое окно
В Улан-Удэ в июле поступило заявление о преступлении в ОВД Железнодорожного района. Ночью неизвестный через открытое окно залез в квартиру и стащил лежавший на подоконнике сотовый телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 2600 рублей.
В настоящее время злоумышленник задержан. Им оказался 15-летний школьник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет в ПДН, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября двое несовершеннолетних отпилили часть сундучка у памятника Верхнеудинскому купцу, чтобы украсть находившиеся в нём деньги.
В Улан-Удэ подросток залез в окно и стащил смартфон
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