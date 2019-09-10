В Улан-Удэ подростки отпилили часть сундучка у памятника купцу



Сотрудники расположенного рядом финансового учреждения заметили хулиганов и задержали одного из них, второй успел убежать.



13-летнего нарушителя передали в ОВД. У него изъяли рюкзак с деньгами (монетами и купюрами различных стран), а также ножовку и молоток. Причинённый ущерб устанавливается.



Вечером сотрудники ПДН задержали соучастника – 15-летнего подростка. По словам учащихся в одном классе мальчиков, они решили стащить из сундучка деньги, увидев в СМИ сюжет о скульптуре.



В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Нарушители будут поставлены на профилактический учёт в ПДН, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В Улан-Удэ 9 сентября около 9 утра в полицию поступило сообщение о повреждении памятника Верхнеудинскому купцу на улице Ленина. Двое несовершеннолетних отпилили часть сундучка в руках у купца и попытались украсть находившиеся в нём деньги.