Пострадал парень, который просто шёл мимо
7 сентября около полуночи в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло ДТП.
45-летний водитель «Рено Сандеро», следуя со стороны улицы Николая Петрова в направлении Верхней Берёзовки, на улице Серебряная врезался в автомобиль «Субару Импреза». За рулём «Субару» находился 22-летний улан-удэнец.
После столкновения водитель «Рено» наехал на 23-летнего горожанина, который шёл по обочине.
Пешеход получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центе Улан-Удэ пьяный водитель устроил массовое ДТП.
В Улан-Удэ после ДТП машина вылетела на обочину и сбила пешехода
Происшествия, Фото:
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