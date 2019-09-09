В Улан-Удэ участники ДТП создали трёхчасовую пробку

Виновник аварии не хотел признавать свою вину
На улице Трубачеева в Улан-Удэ накануне днём произошло ДТП. На выезде со стороны Карьерного переулка в направлении улицы Бабушкина столкнулись две машины - Toyota Corona Premio и ВАЗ-2106.
Оба участника происшествия к единому согласию по обстоятельствам аварии не пришли и образовали пробку на этом участке в течение трёх часов.
Как сообщают очевидцы, через три часа молодой человек, который управлял Toyota Corona Premio, всё-таки признал свою ошибку. Машины наконец убрали и оформили ДТП.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в центре Улан-Удэ массовое ДТП устроил пьяный водитель
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Виновник аварии не хотел признавать свою вину
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