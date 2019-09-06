«Вредные» водители устроили коллапс в центре Улан-Удэ

Сегодня днём на Элеваторе в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, автобус «Хёндай Каунти» проехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «Тойота Премио». Легковушка двигалась со стороны остановки «Октябрь» в направлении центра города по главной дороге.













В ДТП обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии образовался затор. Водители не могли прийти к компромиссу.



