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«Вредные» водители устроили коллапс в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники ДТП ругались из-за аварии

Сегодня днём на Элеваторе в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, автобус «Хёндай Каунти» проехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «Тойота Премио». Легковушка двигалась со стороны остановки «Октябрь» в направлении центра города по главной дороге.




В ДТП обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии образовался затор. Водители не могли прийти к компромиссу.

- Участники ДТП долго не могли прийти к согласию, начали ругаться и кричать друг на друга. Другие транспортные средства с трудом объезжали место аварии, - рассказал подробности «Байкал-Daily» свидетель происшествия.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ девушка на «Тойоте Камри» врезалась в «Жигули». Отечественный автомобиль отбросило от удара и развернуло на в противоположном направлении.

В четверг на Гостиных рядах за рулём от остановки сердца умерла женщина-водитель.
ДТП
 
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