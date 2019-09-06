В Улан-Удэ девушка на «Тойоте» врезалась в «Жигули»

Накануне на перекрёсте улиц Мокрова и Тепловая в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, девушка-водитель за рулём автомобиля «Тойота Камри» выехала на главную дорогу, не уступив преимущественного права проезда «ВАЗ-2103», и совершила с ним столкновение.
- В результате ДТП «Жигули» развернуло в противоположном направлении. По счастливой случайности, он не задел другие автомобили. На перекрёстке образовалась огромная пробка, - пояснил свидетель происшествия.
В дорожной аварии никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ за рулём погибла женщина-водитель. Ей стало плохо и она протаранила четыре припаркованных автомобиля. Водитель скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание.