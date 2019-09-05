Неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной пожара
Неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, является одной из самых распространённых причин пожаров. С начала года в Бурятии по этой причине произошёл 3041 пожар, в 102 случаях к возгораниям привело курение. На пожарах из-за неосторожного обращения с огнём погибли 13 человек, ещё 5 получили травмы.
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Бурятии выезжали на ликвидацию трёх возгораний по этой причине. Горели сено, гараж и брусовой дом. В одном из них пострадал 30-летний мужчина.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина едва не угорел во время пожара, который произошёл в селе Ильинка Прибайкальского района. Молодого человека, проживавшего в доме, госпитализировали в медицинское учреждение.
- Причина пожара в настоящее время устанавливается. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём при курении. В данное время по факту пожара проводится проверка, - сообщил старший дознаватель Отделения надзорной деятельности Прибайкальского района ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Пермин.
Сотрудники МЧС России напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнём.
- Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – все это может обернуться большой бедой. Крайне опасно курить лёжа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом. И таких случаев немало, - сообщают в пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Житель Бурятии пострадал на пожаре из-за сигареты
Происшествия, Фото:
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