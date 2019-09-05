На пожаре в квартире пострадал мужчина
4 сентября в Бурятии зарегистрировано пять пожаров, четыре из которых произошли в районах республики. В одном из них пострадал мужчина, сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В селе Ильинка Прибайкальского района произошёл пожар в квартире четырёхквартирного одноэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарной охраны квартира горела изнутри.
В квартире огнеборцы пожарной части №3обнаружилии спасли мужчину.
Пострадавший с признаками отравления продуктами горения доставлен в медицинское учреждение.
В результате пожара частично выгорела спальня, зал и крыша общей площадью 60 квадратных метров. Вероятно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
Житель Бурятии едва не угорел на пожаре
Происшествия, Фото:
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