Житель Бурятии едва не угорел на пожаре

На пожаре в квартире пострадал мужчина



4 сентября в Бурятии зарегистрировано пять пожаров, четыре из которых произошли в районах республики. В одном из них пострадал мужчина, сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



В селе Ильинка Прибайкальского района произошёл пожар в квартире четырёхквартирного одноэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарной охраны квартира горела изнутри.



В квартире огнеборцы пожарной части №3обнаружилии спасли мужчину.



Пострадавший с признаками отравления продуктами горения доставлен в медицинское учреждение.



В результате пожара частично выгорела спальня, зал и крыша общей площадью 60 квадратных метров. Вероятно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.



