ДТП произошло на трассе «Улан-Удэ – Курумкан»
Накануне днём, 4 сентября, в Курумканском районе Бурятии произошло ДТП.
- 37-летний водитель автомашины «Тойота Надя», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» со стороны Улан-Удэ в направлении Курумкана, на 396 км не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка. Она получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Ильинке насмерть сбили 83-летнюю старушку.
В Бурятии в съехавшей с дороги машине пострадала женщина
Происшествия, Фото:
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