Пожилая женщина скончалась на месте ДТП
Накануне, 3 сентября, в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии погибла 83-летняя женщина. Её насмерть сбил автомобиль «ВАЗ-2121».
- В 9 часов 30 минут 64-летний водитель автомашины «ВАЗ-2121», следуя по улице Октябрьская в Ильинке вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пенсионерку, -сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте
аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября в Оронгое погиб пассажир микрогрузовика, который врезался в стоящий трактор.
В Бурятии насмерть сбили старушку
Происшествия, Фото:
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