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В Бурятии насмерть сбили старушку

В Бурятии насмерть сбили старушку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пожилая женщина скончалась на месте ДТП

Накануне, 3 сентября, в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии погибла 83-летняя женщина. Её насмерть сбил автомобиль «ВАЗ-2121».

- В 9 часов 30 минут 64-летний водитель автомашины «ВАЗ-2121», следуя по улице Октябрьская в Ильинке вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пенсионерку, -сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте
аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября в Оронгое погиб пассажир микрогрузовика, который врезался в стоящий трактор.


ДТП смерть
 
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